Zo wil Oostenrijk uit lockdown gaan

Na het Paasweekend zal Oostenrijk de strikte coronamaatregelen versoepelen, dat heeft kanselier Sebastian Kurz bekendgemaakt. Het land heeft een stappenplan klaar.

Sedert 16 maart verloopt het openbaar leven in Oostenrijk op een laag pitje. Het Alpenland besliste vrij snel om drastisch in te grijpen en daardoor was de verbreiding van sars-CoV-2 goed in te dammen. Nu ligt er een stappenplan klaar om met ‘kleine stappen terug richting een normale samenleving’ te gaan.

‘Onze snelle en restrictieve reactie geeft ons nu de mogelijkheid sneller weer uit deze crisis te komen’, zei de kanselier. ‘Dat is wel enkel mogelijk als we allemaal consequent de maatregelen opvolgen en zo eendrachtig blijven, zoals we dat tot nu toe hebben gedaan.’

De regering verlengt wel de beperkingen op het verlaten van de woonst tot eind april. Dat houdt concreet in dat de Oostenrijkers sociaal contact moeten mijden en afstand moeten houden. Pasen mogen ze zeker niet met mensen buiten het gezin vieren. ‘Het wordt een bijzondere Paasweek’, zei Kurz daarover.

Mondmaskers verplicht

Maar na Pasen, vanaf dinsdag 14 april, zullen kleine winkels en bouw- en tuincentra die niet groter zijn dan 400 vierkante meter opnieuw de deuren mogen openen. De voorwaarde is wel dat ze strikte hygiënenormen toepassen en het aantal klanten in de winkel beperken.

Sinds vandaag, maandag, is een mondmasker dragen verplicht in de supermarkt. Vanaf volgende week geldt die mondmaskerplicht ook in de andere winkels die terug opengaan en op het openbaar vervoer. Werkgevers mogen zelf beslissen of ze mondmaskers op de werkvloer verplichten.

Evaluatie eind april

Eind april zal die eerste versoepeling worden geëvalueerd. Als alles goed loopt, mogen in een volgende fase, vanaf 1 mei, alle andere handelszaken, inkoopcentra en kappers weer opengaan. Twee weken later volgen dan mogelijk hotels en restaurants.

De scholen blijven nog tot midden mei gesloten.

Grote publieke evenementen, inclusief sportevenementen, zijn nog tot eind juni afgelast. Ook bioscopen en theaters blijven gesloten. Hoe het in de zomer verder moet, wordt eind april beslist.

Aantal besmettingen vertraagt

In Oostenrijk verloopt de stijging van het aantal besmettingen al dagenlang veel langzamer. Ook het aantal patiënten op de afdelingen intensieve zorg stagneert.

Officieel waren er maandagochtend 12.028 besmettingen, of 136 gevallen per 100.000 inwoners. De dagelijkse toename van het aantal infecties bedroeg laatst ongeveer 2 procent tegen 20 procent midden maart. Bovendien stijgt sinds zaterdag het aantal genezen patiënten sneller dan het aantal nieuw bevestigde gevallen.

Denen werken ook aan exitstrategie

In Denemarken zei premier Mette Frederiksen een week geleden al dat ze werkte aan een gestructureerd plan om de samen­leving ge­faseerd weer open te stellen. Zo zouden de scholen na de paasvakantie kunnen opengaan.

Denemarken was een van de eerste landen in Europa die redelijk strikte maatregelen invoerden. Ze zijn het best te vergelijken met die van ons land. Maar omdat Kopenhagen snel anticipeerde, heeft het land van 5,6 miljoen inwoners de crisis relatief goed doorstaan. ­Gisteren stond de teller op 4.369 besmettingen en 179 doden.

In Tsjechië wordt er nagedacht over kleine uitzonderingsregels voor de handel.