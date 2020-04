19.000 euro aan coronaboetes op drie dagen tijd: ‘Mensen blijven feestjes en barbecues organiseren’

Het eerst zonnige weekend was voor de Gentse politie druk. Naast de 194 coronapv’s lieten ze 76 overtreders onmiddellijk hun boete betalen. Goed voor 19.000 euro op drie dagen tijd.

‘Helaas blijven we vaststellen dat sommige mensen toch samen in de wagen kruipen, dat de mensen toch samen barbecues of feestjes in huis organiseren’, zegt de Gentse politie, die een druk weekend had. Sinds vrijdag werden er 49 waarschuwingen gegeven, maar ook werden er 194 corona-pv’s uitgeschreven. Het merendeel daarvan, 102, was voor niet-essentiële verplaatsingen.

De politie had ook al meermaals verwittigd dat ze strenger zou optreden door met onmiddellijke minnelijke schikkingen te werken. 76 overtreders kunnen erover meespreken. Elk betaalden ze een boete van 250 euro, goed voor een totaalbedrag van 19.000 euro op drie dagen.

Behalve alle coronacontroles voert de politie nog het ‘regulier’ werk uit. Zo werd een bestuurder gevat die 1,77 promille in zijn bloed had. ‘Zijn rijbewijs was al ingetrokken en mocht niet meer de baan op’, klinkt het. ‘Bij anderen bleek de inschrijving van de wagen niet te kloppen, ook werd er iemand langs de kant gezet voor overdreven snelheid.’