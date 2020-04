Japan leek het aantal coronabesmettingen lang in de hand te hebben, maar nu roept premier Abe toch de noodtoestand uit. ‘Ze hadden dit ten laatste op 1 april moeten doen.’

Terwijl de hele wereld en alle beurzen de voorbije weken in een coronakramp schoten, leek het leven in Japan zijn gangetje te gaan. Wie ’s nachts de metro wilde nemen en uitgaan in Tokio, kon dat. Wie ...