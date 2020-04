‘Hamsteren is voorbij, maar er wordt meer gekocht’

Er staan nog steeds lange files aan sommige supermarkten, maar van hamsteren is geen sprake meer. ‘De winkelkarren in de winkel zijn voller.’

Omdat de horeca gesloten is, zijn mensen meer aangewezen op hun eigen keuken. Supermarktketens Delhaize, Aldi en Colruyt zien dat klanten niet meer hamsteren, maar de algemene verkoop stijgt wel. ‘De winkelkarren zijn voller, er worden grotere hoeveelheden verkocht’, zegt Dieter Snoek, woordvoerder van Aldi. Vooral verse ingrediënten gaan nu meer over de toonbank. ‘De verkoop in fruit en groenten stijgt, maar ook de meerverkoop in alcohol valt op.’

Colruyt ziet dezelfde trend. ‘Mensen moeten nu meer zelf koken, ze kunnen niet meer op café op of restaurant’, zegt Hanne Poppe, woordvoerder van Colruyt. ‘We zien dat klanten meer kopen in een breed gamma aan producten.’ Afgelopen weekend werden meer barbecue-artikelen verkocht. ‘Maar daar waren we op voorzien’, zegt Poppe.

‘Alles wijst erop dat mensen zelf aan het koken zijn geslagen’, zegt de woordvoerder van Delhaize, Roel Dekelver. Delhaize ziet een toename in verse producten, maar ook in ander keukenmateriaal, zoals keukenmessen.