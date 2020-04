Antwerpse slager verkoopt mondmaskers tegen 50 euro per stuk

De Antwerpse politie heeft opnieuw op twee plaatsen in Antwerpen-Noord mondmaskers in beslag genomen die aan woekerprijzen werden aangeboden.

In de Sint-Gummarusstraat werd een doos mondmaskers in beslag genomen. Een slager bood ze daar aan tegen 50 euro per stuk.

Het Orida-fietsteam nam zondag in de Diepestraat 30 mondmaskers in beslag die werden aangeboden aan woekerprijzen. De maskers werden op de spoeddienst van het Stuivenbergziekenhuis afgeleverd.

Collega's namen bij een slager mondmaskers in beslag. Hij verkocht ze voor €50/stuk. pic.twitter.com/3LP1HhI0P9 — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) April 6, 2020

Het Orida-fietsteam van de Antwerpse politie werd zondagmiddag ook aangesproken door een burger omdat een winkel in de Diepestraat mondmaskers verkocht tegen woekerprijzen. De politie controleerde de winkel en stelde vast dat de maskers aangeboden werden tegen prijzen tussen de 20 en de 60 euro per stuk.

‘De dertig maskers werden in beslag genomen en geschonken aan de spoeddienst van het Stuivenbergziekenhuis’, zegt de politie. ‘De verkoper in de winkel bleek ook in het zwart te werken.’