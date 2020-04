De Amerikaanse president Donald Trump reageerde zondag gepikeerd na een vraag van een journalist over een medicijn aan Anthony Fauci, de medisch adviseur van Trump. Bekijk het moment in de video hierboven.

Trump heeft het gebruik van het medicijn hydroxychloroquine, een middel tegen malaria, al verschillende keren gepromoot in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Er zouden volgens hem studies zijn die suggereren dat het geneesmiddel zou helpen tegen covid-19, maar medische experts hebben daar nog geen sluitend bewijs over gevonden.

Dokter Anthony Fauci mocht de vraag van de journalist niet beantwoorden van de president. Fauci zei nog dat er 'geen sluitende informatie beschikbaar is om commentaar te geven.'

Fauci, de Amerikaanse Marc Van Ranst, staat president Trump bij tijdens de coronacrisis in de Verenigde Staten. Maar hij en zijn team moeten leven met een president die voortdurend tegenspreekt of minimaliseert wat zij adviseren. In de video hieronder ziet u hoe de immunoloog zijn best doet om op een voorzichtige manier de juiste informatie te delen.