Brussels Airlines hervat niet voor 15 mei

Brussels Airlines zal zijn vluchten ten vroegste op 15 mei hervatten. Dat meldt de Belgische luchtvaartmaatschappij maandag. De heropstart zal gebeuren met een beperkt aanbod.

De maatschappij verlengt de tijdelijke opschorting van haar activiteiten met vier weken. Er blijven wel vliegtuigen beschikbaar voor repatriëringsvluchten en het vervoer van humanitaire goederen als daar vraag naar is.

De meeste van de 4.200 werknemers van de luchtvaartmaatschappij blijven in de regeling van tijdelijke werkloosheid. Uitzonderingen zijn werknemers die de vliegtuigen onderhouden, de repatriëringsvluchten uitvoeren of de heropstart voorbereiden.

Heropstart

Hoe die heropstart eruit zal zien, is nog onduidelijk. Brussels Airlines is van plan om te beginnen met een beperkt aanbod. Naar welke bestemmingen is nog niet duidelijk. ‘De situatie verandert heel snel. Het zal ook afhangen van waar de vraag eerst terugkeert’, zegt woordvoerster Kim Daenen.

Ook voor de zomervakantie is het nog afwachten. ‘Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen’, aldus Daenen. ‘Als mensen dan willen reizen en het kan ook, dan zullen we hen vluchten aanbieden.’

Voor reizigers van wie de vlucht werd geschrapt, biedt Brussels Airlines een grotere flexibiliteit dan normaal. Ze krijgen tot 31 augustus tijd om te beslissen over een nieuwe reisdatum, die kan plaatsvinden tot 30 april volgend jaar. Een andere bestemming kiezen kan ook.

De maatschappij zet hard in op omboekingen. Een korting van 50 euro per passagier die herboekt, is daarbij een lokmiddel. Maar een terugbetaling kan nog altijd, bevestigt de woordvoerster. ‘Al zal het niet binnen de normale termijn lukken.’ Hoe lang klanten moeten wachten, is niet duidelijk. ‘Dat kunnen we niet zeggen, we krijgen nu heel veel vragen binnen.’

Net als veel andere luchtvaartmaatschappijen vroeg Brussels Airlines de overheid om financiële steun. Daarover is er op vandaag nog geen nieuws. ‘De gesprekken lopen nog’, klinkt het.