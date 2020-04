Pasgetrouwd koppel zit alleen in lockdown op luxeresort

Olivia en Raul De Freitas waren van plan om zes dagen in een luxeresort op de Malediven te blijven. Hun huwelijksreis zou een eenmalige uitspatting zijn, maar door de coronalockdown zat het Zuid-Afrikaanse koppel dagenlang vast in het vijfsterrenhotel, als enige overgebleven gasten.

Vlak voor ze zouden afreizen naar het Cinnamon Velifushi Maldives-resort op de Malediven, een idyllische eilandengroep in de Indische Oceaan, vroegen ze hun reisagent of het veilig was om te vertrekken. Die verzekerde het koppel dat alles volgens plan zou verlopen, en ze zonder problemen naar huis zouden kunnen. Normaal gezien zouden ze op 28 maart, na een huwelijksreis van zes dagen, naar huis terugkeren. Maar op 25 maart besliste de Zuid-Afrikaanse overheid dat alle luchthavens in het land zouden sluiten. Het koppel kon niet meer op tijd terugreizen voor de lockdownmaatregelen van kracht gingen.

De andere toeristen verlieten één voor één het het hotel, tot het pasgetrouwde koppel de enige overgebleven gasten waren. ‘Het is fantastisch dat we hier langer mogen blijven’, zei de 27-jarige Olivia. ‘Onze dagen zijn lang en lui. We slapen lekker uit, snorkelen, relaxen bij het zwembad … En de volgende dag herhalen we dat.’

Het is voor velen een droom, zoals Olivia het omschreef. Maar toch is niet alles rozengeur en maneschijn. ‘Iedereen zegt dat ze eens willen vastzitten op een tropisch eiland, tot ze er daadwerkelijk vastzitten’, zei ze. ‘Het klinkt alleen goed als je weet dat je kan vertrekken als je dat wil.’

Financiële uitspatting

De trip was ook een ‘eenmalige’ financiële uitspatting voor het koppel. ‘Onze kamer kost 750 dollar (ongeveer 700 euro, red.) per nacht’, getuigde de vrouw. ‘We hadden voor zes dagen ingecalculeerd, maar niet meer. Gelukkig hebben we een serieuze korting gekregen van de directie. Maar elke dag dat we langer moeten blijven, is een aanslag op onze spaarrekening.’

Zondag kreeg het koppel van de Zuid-Afrikaanse ambassade in Sri Lanka dan te horen dat het zijn koffers moest pakken. Na afscheid van het personeel, dat volgens het koppel erg goed voor hen bleef zorgen, werden de twee met een speedboot naar een ander resort gebracht, waar alle op de Malediven achtergebleven Zuid-Afrikanen worden verzameld. De lokale overheid liet weten dat ze een deel van hun kosten zouden dekken. Het is nog onduidelijk wanneer de Zuid-Afrikanen kunnen terugkeren.



Het personeel moet van de lokale overheid na het vertrek van de laatste toeristen nog twee weken in lockdown blijven in het resort. Volgens de directie van het hotel zijn ze er nog aanwezig en worden ze betaald.