Het is volgens viroloog Steven Van Gucht nog te vroeg om over een echte daling te spreken van de coronacijfers, maar er is wel sprake van een plateau. Er vielen opnieuw 185 doden en er werden 420 nieuwe covid-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

'De cijfers van vandaag lijken een lichte daling te geven van het aantal hospitalisaties en opnames op de afdeling intensieve zorg', zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. 'Maar we willen wel benadrukken dat dit mogelijk een weekendeffect kan zijn. Het is nog te vroeg om van een echte daling te spreken.'

Als de cijfers van vorige week in acht worden genomen, is er volgens Van Gucht wel sprake van een plateau. 'De belasting op de ziekenhuizen blijft nog heel zwaar, het is dus belangrijk dat we de maatregelen blijven volgen tot de cijfers echt beginnen dalen’, zegt Van Gucht.

Cijfers

Er zijn opnieuw 420 nieuwe covid-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat brengt het totaal aantal op 5.840 mensen in het ziekenhuis. 1.257 mensen liggen op intensieve zorg, dat is een daling van vier patiënten. 984 patiënten moeten beademd worden, dat is een daling van elf personen. 235 mensen mochten het ziekenhuis verlaten.

Er zijn 185 doden te betreuren, waarvan 60 in Vlaanderen, 80 in Wallonië en 45 in Brussel. In totaal vielen in ons land al 1.632 doden als gevolg van corona. Tachtig procent van die doden werden in het ziekenhuis bevestigd, twintig procent werden buiten het ziekenhuis vastgesteld. 'Vaak ging het om mensen van hoge leeftijd', zegt Van Gucht.



Er zijn 1.123 nieuwe covid-19-patiënten bevestigd in het labo. Daarvan zijn er 686 in Vlaanderen, 262 in Wallonië, 137 in Brussel en 38 van onbekende oorsprong. In totaal kent ons land 20.814 bevestigde gevallen.

Er zijn in België ongeveer evenveel doden als in Duitsland, dat vele malen groter is. Het is volgens Van Gucht nog te vroeg om daar analyses over te maken en conclusies te trekken. 'De cijfers hangen samen met wie er getest wordt en wie in de overlijdens wordt meegenomen', zegt hij. 'Wij tellen zowel de overlijdens in ziekenhuizen als woonzorgcentra, maar ook in thuissituaties. Vaak gaat dat om heel fragiele mensen van hoge leeftijd, en vaak is er enkel een vermoeden van covid-19, dat niet werd bevestigd in het labo. Bij mijn weten zijn er weinig landen die de weinige, vermoedelijke overlijdens meenemen in hun statistieken’, zegt Van Gucht. ‘De situatie verschilt van land tot land, van regio tot regio, en al helemaal in grote landen’, vult Emmanuel André aan.



Routine

‘De maatregelen zijn al 26 dagen van kracht, en zijn voor het overgrote deel van de bevolking een routine geworden’, zegt woordvoerder van het crisiscentrum Yves Stevens. ‘De situatie is grotendeels onder controle en dat is dankzij jullie inzet. Nu moeten we doorzetten, want de curve moet omlaag.’

Stevens bedankte ook de mensen die zich inzetten voor anderen: ‘Dergelijke acties van solidariteit betekent in deze onzekere tijden zeer veel.’



Het was volgens Stevens moeilijk om te genieten van het mooie weer en toch de maatregelen te respecteren. 'De paasvakantie moet je anders invullen dan gepland, maar maak er het beste van', raadt hij aan. 'Verken de eigen streek, werk met de kinderen in de tuin. Blijf dus volhouden, blijf solidair, blijf in uw kot, blijf uw handen wassen, blijf goed zorgen voor jezelf en de anderen.’

Bekijk hier de laatste coronacijfers.