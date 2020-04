Hoofdrolspelers keren terug voor vervolg ‘Call me by your name’

Filmregisseur Luca Guadagnino heeft bevestigd dat Call me by your name een vervolg krijgt. Timothée Chalamet en Armie Hammer hernemen hun rol als respectievelijk Elio en Oliver.

Guadagnino bevestigde het nieuws in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica. Het met een Oscar bekroonde Call me by your name is gebaseerd op het gelijknamige boek van André Aciman, en vertelt het verhaal van de zomerromance tussen de tiener Elio en de iets oudere Oliver. Het verhaal speelt zich af in Noord-Italië, in de vroege jaren tachtig.

Aciman schreef vorig jaar met Find me al een vervolg, dat Guadagnino nu wil verfilmen. Volgens de regisseur hebben hoofdrolspelers Timothée Chalamet en Armie Hammer al toegezegd om terug te keren, net als Michael Stuhlbarg, die de vader van Elio vertolkt.