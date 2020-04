Bill Gates gelooft niet in worst-case scenario Trump

Het dodental in de VS zal mogelijk onder de gevreesde 100.000 tot 240.000 doden blijven, denkt Bill Gates. ‘Maar natuurlijk, we zullen daar een hoge economische prijs voor betalen’.

Microsoft-oprichter en miljardair Bill Gates voorspelde zondagavond op de Amerikaanse nieuwszender CBS dat de VS voor ‘twee zware weken’ staat. Want zoals ook dokter Anthony Fauci (de plaatselijke Marc Van Ranst) in hetzelfde tv-programma nogmaals benadrukte: in de VS is de corona-epidemie in de VS nog lang niet onder controle.

Testprobleem oplossen

Experten van het team van de Amerikaanse president Trump voorspelden vorige week dat er de komende twee maanden wel eens 100.000 tot 240.000 doden zouden kunnen vallen. Maar Gates is optimistischer. ‘Als het probleem met de testen kunnen oplossen en alle 50 staten aan boord kunnen krijgen, kunnen we daaronder blijven. Maar natuurlijk, we zullen daar een hoge economische prijs voor betalen.’

Bill Gates voorspelde vijf jaar geleden tijdens een TED-lezing dat de mensheid niet voorbereid is op de uitbraak van een nieuwe epidemie. Gisteren voegde hij daar op de nieuwszender Fox aan toe dat er pijnlijke maatregelen zullen nodig blijven ’totdat we de wereld gevaccineerd krijgen’. Wat volgens hem nog anderhalf jaar zal duren.

Vaccinfabrieken

Daarvoor zullen we ‘niet terugkunnen naar het echte normale leven’, verwacht Gates, die dit weekend eveneens aankondigde dat hij met zijn bekende Bill & Melinda Gates Foundation de bouw van meerdere vaccinfabrieken gaat financieren. Tot die tijd blijven maatregelen als 1,5 meter afstand houden, geen mensen ontmoeten, en het sluiten van scholen en horeca, volgens de miljardair noodzakelijk. ‘Dat is een forse opgave, maar dat is waar we heen moeten’, verklaarde hij in The Daily Show.