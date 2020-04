Annemie Struyf maakt speciale aflevering ‘Eviva España’

Annemie Struyf (59) werkt aan een nieuwe aflevering van haar Eén-programma Eviva España, waarin ze landgenoten die emigreerden naar Spanje portretteerde.

De speciale uitzending komt er naar aanleiding van het coronavirus, dat lelijk huishoudt in Spanje. Struyf zoekt deze keer contact via Skype met de mensen die ze vorig jaar sprak. Eén maakt binnenkort meer details bekend. Een uitzenddatum is er nog niet.

Afgelopen jaar maakte Struyf een programma waarin ze Vlamingen volgt die naar het hoge noorden verhuisden. Ook dat moet nog uitgezonden worden.