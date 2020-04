Recticel heeft eindelijk koper voor autobekleding

Recticel heeft dan toch nog een koper gevonden voor zijn afdeling auto-interieurs, al gaat het maar om een gedeeltelijke verkoop. De Belgische schuimrubberfabrikant kondigt een deal aan met Duitsers om een joint venture te maken.

De verkoop van de afdeling auto-interieur sleept al een hele tijd aan. Al in 2018 hoopte het bedrijf een verkoop te regelen. In februari klonk het nog dat de coronacrisis een verkoop vertraagde. Hoewel het virus nog niet is verdreven, heeft Recticel nu toch een deal gesloten.

De afdeling auto-interieur wordt ondergebracht in een joint venture waarvan 51 procent in handen komt van Admetos, een investeringsmaatschappij uit München. Recticel blijft eigenaar van 49 procent. Met de nieuwe joint venture willen de eigenaars het klantenbestand en het geografische bereik uitbreiden.

In de deal is ook afgesproken dat Admetos vanaf maart 2024 de mogelijkheid krijgt om de hele joint venture in te lijven. Omgekeerd kan Recticel dan beslissen om te verkopen. De prijsberekening is vooraf afgesproken.

De afdeling stelt 1.400 mensen te werk en heeft fabrieken in China, Tsjechië, Duitsland en de Verenigde Staten. De aansturing gebeurt vanuit België en Duitsland. De omzet bedroeg vorig jaar 183,5 miljoen euro.

Oostenrijk

Daarnaast heeft Recticel ook een bindende overeenkomst bereikt met het Oostenrijkse Greiner om zijn participatie van 50 procent in de joint venture Eurofoam te verkopen. Die samenwerking bestond sinds 1992 om soepelschuimactiviteiten te ontwikkelen in Oost-Europa. Eurofoam heeft zijn hoofdkantoor in Wenen en heeft 2.300 mensen in dienst.

Beide transacties zullen wellicht in de loop van het tweede kwartaal worden afgesloten. Op de verkoop van zijn afdeling auto-interieur boekt Recticel een verlies, maar na afronding van de twee deals blijft er een netto-meerwaarde van circa 85 miljoen euro over. Recticel komt naar eigen zeggen in een solide financiële positie om haar ‘strategische expansie optimaal te sturen’.