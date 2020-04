Zwakke regenzone komt zon tijdelijk intomen

Ook deze week blijft het zacht en zonnig, al start de week toch een beetje grijs.

Maandag trekt in het begin van de namiddag een weinig actieve regenzone het westen van het land binnen. De storing verplaatst zich daarna langzaam oostwaarts en nadert op het einde van de dag het centrum van het land. Voor de storing is het nog zacht met vrij veel zon.

De maxima schommelen tussen 16 graden aan de kust en in de Hoge Venen en 21 in de Kempen, en waarden van 18 tot 20 in de meeste andere streken. De matige zuidenwind ruimt in de namiddag naar zuidwest en wordt ‘s avonds zwak.

Vannacht komen er opnieuw opklaringen in het westen van het land. In het centrum en het oosten blijft het bewolkt met op sommige plaatsen nog tijdelijk wat lichte regen of motregen. Daarna wordt het overal droog met kans op vorming van nevel of mist. De minima liggen tussen 3 en 10 graden.

Dinsdag, na het optrekken van het ochtendgrijs, wordt het droog met opklaringen en wolkenvelden. In Hoog-België kan er een bui tot ontwikkeling komen. In het westen wordt het erg zonnig. Maxima van 14 graden aan zee tot plaatselijk 20 graden in het binnenland.

Woensdag is het droog en zonnig op enkele onschuldige wolken na. Het KMI verwacht maxima rond 22 graden in het centrum.

Donderdag blijft het droog en meestal zonnig met enkele wolkenvelden. Het wordt zo’n 22 tot 23 graden. Vrijdag blijft het nog overwegend droog en zonnig. Op het einde van de dag neemt de kans op een bui in het westen toe. Het is nog steeds erg zacht met maxima tot lokaal 23 graden.

Zaterdag kan een storing met regen ons land bereiken vanuit het westen. De maxima kunnen nog 18 graden bereiken in het centrum van het land. Zondag wordt het licht wisselvallig met kans op een bui. Seizoenstemperaturen met maxima rond 13 graden.