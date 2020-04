Tijger in New Yorkse zoo besmet

Een tijger in de Bronx Zoo in New York heeft positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat heeft de dierentuin zondag bekendgemaakt. Het dier raakte wellicht besmet via een oppasser die geen symptomen vertoonde.

De Maleise tijger Nadia werd getest nadat het beest - samen met enkele andere leeuwen en tijgers - leed aan een droge hoest. Andere dieren in de zoo vertoonden geen symptomen. De dierentuin verwacht dat de leeuwen en tijgers volledig zullen herstellen. Ze vertonen minder eetlust, maar stellen het voor de rest wel, aldus nog de zoo.

‘We hebben uit voorzorg een tijger laten testen omdat we zoveel mogelijk kennis over covid-19 willen verzamelen dat kan helpen om het nieuwe coronavirus te begrijpen’, aldus de Wildlife Conservation Society, dat de zoo beheert.

Het is de eerste tijger die positief test op het virus, maar niet het eerste dier. In Hongkong werden eerder al twee honden positief getest, en in België testte vorige week nog een kat positief op het sars-CoV-2-virus. Dat dier raakte besmet door zijn eigenares, die terugkwam uit Italië na de krokusvakantie. De vrouw ontwikkelde covid-19-symptomen en testte positief. De kat, die nauw contact had met zijn baasje, werd een week na de vakantie ziek, maar is intussen aan de beterhand.