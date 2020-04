Nog altijd onduidelijkheid over kwaliteit 7 miljoen mondmaskers: extra tests

Er heerst nog altijd onduidelijkheid over de kwaliteit van de laatste grote levering van zeven miljoen mondmaskers uit China, waaronder voornamelijk gespecialiseerde FFP2-maskers.

Volgens bevoegd federaal minister Philippe De Backer (Open VLD) worden er nog steeds tests uitgevoerd in een Belgisch lab. Het gaat daarbij over de bestellingen van de ­federale overheid bij Life bvba, van Nicolas Cuypers, een lokale N-VA’er uit Zulte.

Tegelijk voert ook de Vlaamse regering extra kwaliteitstests uit op hun aparte bestelling van mondmaskers. Beide overheden nemen geen ­risico’s meer na een aantal ­onbruikbare leveringen.

Intussen is er vooral ook een tekort aan schorten in de ziekenhuizen. Minister De Backer gaf afgelopen vrijdag al aan dat er nog een bestelling loopt van 282.498 schorten.

De regering ­anticipeert ook op een tekort aan medicijnen. ‘Voor de komende weken stelt zich niet onmiddellijk een probleem, maar we kopen wel permanent bij op een drukke wereldmarkt’, zei De Backer gisteren in De zevende dag. ‘We hebben ook veel farmabedrijven in België en we kijken of de productie hier opgedreven kan worden en of we een beroep kunnen doen op hun grote stocks.’