Nieuwe streamingdienst Quibi van start

Vanaf vandaag gaat in de Verenigde Staten de nieuwe videodienst Quibi van start. Dat moest dé streamingdienst worden voor een jonge, mobiele generatie, met alleen maar korte video’s van minder dan 10 minuten die je ‘on the go’ kunt consumeren. Alleen: het doelpubliek zit al weken thuis, en dat blijft nog wel even zo. De start komt dus op een moeilijk moment.