Britse premier Boris Johnson opgenomen in ziekenhuis

De Britse premier Boris Johnson is tien dagen na een positieve test op het nieuwe coronavirus opgenomen in het ziekenhuis met aanhoudende klachten. Hij blijft het land wel leiden.

Johnson is opgenomen voor een reeks tests als voorzorgsmaatregel, meldt Downing Street. Hij vertoont al tien dagen symptomen, na een positieve test voor sars-CoV-2. ‘Op advies van zijn dokter is hij vanavond opgenomen in het ziekenhuis voor tests’, klinkt het.

Johnson was de eerste regeringsleider die corona heeft opgelopen. De dagen nadien vielen nog leden van zijn team uit, onder meer Dominic Cummings, de top­adviseur van de premier. Daarna volgden zijn minister van Gezondheid, zijn eerste wetenschappelijk raadgever Chris Whitty en zijn minister voor Schotse Aangelegenheden.

De Britse premier ging na de positieve test in quarantaine in zijn ambtswoning in Downing Street 10, maar bleef van daaruit het land besturen. Johnson blijft het land ook nu leiden, meldt BBC. Zijn zwangere verloofde die ook positief testte, verblijft elders.

‘De eerste minister dankt de NHS, de Britse gezondheidsdienst, voor al het harde werk en dringt er bij het publiek op aan om het overheidsadvies te volgen om thuis te blijven, de NHS te beschermen en levens te redden.’