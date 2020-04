Premier Sophie Wilmès heeft in een videoboodschap voor de tweede keer sinds de corona-uitbraak het land toegesproken. ‘Er zal een vóór- en een na-corona zijn.’

‘Om de hele samenleving te beschermen, hebben we een reeks moeilijke maatregelen moeten nemen die ons leven overhoop hebben gegooid’, begint de premier. ‘Weet dat ik net u als u onze vrijheden koesteren. De offers die we maken mogen niet voor niets zijn.’

‘Experts zijn het erover eens dat het effect van onze inspanningen al te zien is aan hoe het coronavirus in België evolueert’, weet Wilmès. ‘Dit is duidelijk te zien aan een reeks indicatoren, zoals de snelheid waarmee het virus zich verspreidt of hoe snel het aantal bedden in onze ziekenhuisafdelingen verdubbelt. De cijfers geven hoop, het heeft ervoor gezorgd dat we hebben kunnen vermijden dat onze afdelingen intensieve zorg verzadigd geraken. Helaas weten we dat er ook na de piek nog veel ziekenhuisopnames en veel overlijdens zullen volgen. De berichten de komende weken zullen beproeving zijn. Ondanks alles moeten we volhouden, meer dan ooit.’

'Lang proces van heropbouw'

De premier kijkt ook al even vooruit in de videoboodschap: 'Op een dag zal deze beproeving achter ons liggen. Op dit moment kan niemand zeggen wanneer dat precies zal zijn. Maar we bereiden ons er wel op voor. Meer algemeen moeten we ons land voorbereiden op de overgang. Want de terugkeer naar de normaliteit zal gradueel gebeuren.'

Die terugkeer wordt volop voorbereid: 'Om dat voor te bereiden, gaan we samen zitten met een groep vooraanstaande deskundigen uit de wetenschappelijke, economische en sociale wereld. We hebben een lang proces van heropbouw voor de boeg. Het is evident dat er een vóór en een na-corona zal zijn. Of het nu gaat over de manier waarop we met mekaar omgaan, of meer algemeen, over de manier waarop onze samenleving functioneert.'