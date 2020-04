Feestvierders spuwen op coronamaatregelen

Wereldwijd zijn er al meer dan 65.000 doden en 1,2 miljoen besmettingen, maar nog steeds zijn er mensen die het noodlot tarten en illegale lockdownfeestjes houden.

Zo vierde een vrouw gisteren haar verjaardag in Amay, tussen Namen en Luik, samen met een tiental andere mensen op straat. Er was muziek en drank, de situatie escaleerde. De jarige kreeg het eerst aan de stok met een buurvrouw die de politie had gebeld. Daarna ging ze achter de uitgerukte agenten aan. Ze bespuwde hen en beweerde dat ze besmet was met het coronavirus. Ze is opgepakt en kreeg een dagvaarding in snelrecht. De andere feestvierders werden naar huis gestuurd met een boete.

In Oud-Turnhout moest de politie een feestje stilleggen in een brasserie. Vier aanwezigen en de uitbater kregen een boete van 250 euro.

In Waregem is een lockdownfeestje dan weer dramatisch geëindigd. Twee mensen zijn er vrijdag naar het ziekenhuis overgebracht met een overdosis. Eén van hen verkeerde aanvankelijk in levensgevaar, maar dat is ondertussen geweken. Ze hadden verschillende soorten drugs ingenomen.

Op sociale media wordt er her en der geklaagd over buren en familieleden die hun laars lappen aan de beperkende maatregelen. Eén van hen is Riadh Bahri, de VRT-journalist kreeg te kampen met een buurvrouw die in hun gemeenschappelijke tuin een barbecue met vrienden gaf. ‘Ik heb haar aangesproken. Ze huilde. Ze zit al drie weken alleen in deze quarantaine. BBQ is gestopt.’

Spuwen op agenten en eten

Anderen leven hun frustratie uit door te spuwen. Gisteren bracht het parket van Antwerpen een vrouw voor de onderzoeksrechter die spuwde en hoestte in de richting van personeel van een supermarkt en naar agenten. Ze beweerde besmet te zijn met Covid-19. De onderzoeksrechter tilde zwaar aan de feiten, ze is aangehouden.

In Mechelen reageerde een dertiger verbaal agressief toen een politiepatrouille hem en twee andere mannen en een kind wees op de regels rons social distancing, die ze niet respecteerden. Hij rochelde fluimen en speeksel op en riep ‘corona, corona’.

Het parket treedt streng op tegen mensen die bewust hoesten, niezen of spuwen naar anderen. Niet alleen agenten, maar ook etenswaren in de supermarkt zijn populaire slachtoffers van spuwers. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) wijst erop dat ook daar strenge straffen op staan, tot gevangenisstraffen toe.