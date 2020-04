145: 'Eigenlijk was het wachten tot het ook in onze school zou gebeuren.' Twee jaar na de schietpartij in Parkland, Florida

Op 14 februari 2018, trok Nikolas Cruz naar zijn oude school in Parkland, Florida en richtte er een bloedbad aan. Zeventien scholieren en leerkrachten lieten het leven in deze zoveelste schietpartij op een Amerikaanse middelbare school.

De schietpartij in Parkland was de dodelijkste schietpartij op een Amerikaanse middelbare school, in de hele Amerikaanse geschiedenis. Tal van betogingen voor veiliger scholen en wapenwetdiscussies later vertellen overlevenden van de massaschietpartij hun verhaal aan Ine Roox.

Meer weten

Lees hier het artikel van Ine Roox over de massaschietpartij op een school in Parkland

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Of wil je een verhaal delen over de impact van corona op je leven? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Ine Roox | Host Nele Eeckhout | Redactie Annelies Vanderoost, Nele Eeckhout | Eindredactie Annelies Vanderoost | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche | Gasten Ava & Lisa Steil, Ernie & Andrea Rosperski

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.