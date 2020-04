Zo’n 20 woonzorgcentra kampen met grotere uitbraken coronavirus

In een twintigtal woonzorgcentra in Vlaanderen heeft het coronavirus hard toegeslagen. Dat weet VRT NWS te melden en bevestigt het Agentschap Zorg en Gezondheid. 'Er zijn meer mensen ziek dan elders en het tekort aan personeel is moeilijk op te vangen.'

'Dagelijks rapporteren de woonzorgcentra aan ons hoeveel bewoners én personeelsleden ziekteverschijnselen vertonen die op Covid-19 wijzen', vertelt woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid aan de telefoon. 'Een twintigtal van die centra zijn verhoudingsgewijs significant zwaarder getroffen.'

Eén van die zwaar getroffen rusthuizen ligt in Humbeek, Vlaams-Brabant. In Den Bogaert zijn de afgelopen dagen vier mensen aan de gevolgen van covid-19 overleden, schrijft VRT NWS. Twee mensen zijn nog in kritieke toestand. Acht bewoners zijn getest, en zij blijken alle acht besmet te zijn met het virus. Meer bewoners testen is voorlopig niet mogelijk, daar zou komende week verandering in moeten komen.

Eerder vandaag bleek dat in het woonzorgcentrum Heilig Hart in Oudenaarde bij acht bewoners coronabesmettingen vastgesteld zijn op één afdeling.

Personeelstekort

Bij die twintig zwaarder getroffen instellingen, maar ook bij andere woonzorgcentra is het tekort aan personeel problematisch. Verpleeg- en zorgkundigen en mensen van de schoonmaakploeg komen niet werken, omdat ze zelf ziek zijn, of omdat ze bang zijn besmet te raken. 'Dat is niet eenvoudig op te vangen. In de zoektocht naar een oplossing kijken we eerst naar de medische reservelijst, waar meer dan 3000 vrijwilligers zich op hebben ingeschreven. Een andere optie is personeel verschuiven vanuit woonzorgcentra uit de buurt. De lokale besturen zoeken ook versterking binnen hun gemeente, bijvoorbeeld door lokale huisartsen of personeel van de thuiszorgdienst of het ziekenhuis in te schakelen in de woonzorgcentra. Maar soms blijft het heel moeilijk om het tekort helemaal op te vangen.

Viroloog Marc Van Ranst lanceerde in De Zevende Dag een andere noodoplossing: 'We moeten geneeskundestudenten naar de woonzorgcentra kunnen sturen om te helpen.' (asd)