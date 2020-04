Greg van Avermaet heeft de eerste virtuele Ronde van Vlaanderen gewonnen. De ervaren renner van CCC haalde het voor Oliver Naesen en Nicolas Roche. Dertien profrenners namen het thuis op de rollen tegen elkaar op tijdens de laatste 32 kilometer van Vlaanderens Mooiste.

In ‘DeRonde2020’ kregen dertien profrenners, thuis op rollen op het digitale platform van partners Bkool en Kiswe, de laatste 32 kilometer van de Ronde voorgeschoteld. De 104e editie van Vlaanderens Mooiste, die vandaag moest plaatsvinden, werd medio maart reeds uitgesteld vanwege de overheidsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe datum, later dit jaar. ‘Als het wielrennen wil overleven, moet er in 2020 nog gekoerst worden’, beklemtoonde Tomas Van Den Spiegel, ceo van organisator Flanders Classics, zondag in de Zevende Dag.

De virtuele koers werd live op één uitgezonden, met commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer. ‘Ik ben zenuwachtiger dan voor de start van de echte Ronde’, bekende Wuyts voor de start. ‘Het is ook maar 32 kilometer.’ Eens het virtuele startschot was gegeven, was er een blitzstart van de Tsjech Zdenek Stybar. Niet meteen het beste idee, want de voormalige wereldkampioen in het veldrijden werd al snel overvleugeld door het peloton en was nadien op achtervolgen aangewezen. Intussen hadden Remco Evenepoel en de Italiaan Alberto Bettiol, de verrassende winnaar van vorig jaar, het hazenpad gekozen op de Kruisberg. Wat later volgde er voorin aansluiting van Thomas De Gendt, de Ier Nicolas Roche, olympisch kampioen Greg Van Avermaet en Oliver Naesen. Dat zestal mocht ook beginnen aan de beklimming van de Oude Kwaremont. Op de plaats waar hij vorig jaar zijn beslissende demarrage plaatste, moest Bettiol dit jaar als eerste lossen.

In de achtergrond kreeg Michael Matthews thuis op de rollen te kampen met technische problemen, waarna hij moest opgeven. Voorin leken Van Avermaet en Evenepoel over de beste papieren te beschikken. Van Avermaet ontbond zijn duivels op de Paterberg, op iets meer dan tien kilometer van de finish in Oudenaarde. Evenepoel trapte op zijn adem en moest lossen in de achtervolging, waarin er door Roche, De Gendt en Naesen stevig gejaagd werd op de eenzame leider. Naesen probeerde het nog te forceren, maar Van Avermaet werd niet meer gegrepen.