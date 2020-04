Ook NBA concentreert zich op plan voor een mogelijke definitieve stopzetting van dit seizoen

Toen de NBA halverwege maart haar seizoen opschortte, deed ze dat aanvankelijk met een tijdschema van 30 dagen. De hoop was op dat moment dat het coronavirus voldoende zou kunnen worden ingeperkt om wedstrijden midden april te hervatten en om het postseizoen onder relatief normale omstandigheden te laten plaatsvinden, zelfs als fans geen toegang zouden krijgen tot arena’s. Maar nu de uitbraak in de Verenigde Staten blijft verergeren, moet de competitie andere regelingen overwegen.

Volgens Brian Windhorst van ESPN bereidt de competitie zich momenteel voor alsof het seizoen wordt geannuleerd. “De gesprekken tussen de spelersvakbond en de NBA deze week maken duidelijk dat ze een uitweg zoeken voor een definitieve stopzetting van het seizoen, zei Windhorst . ‘Nu hoeven ze dat nog niet te doen, en de manier waarop ze onderhandelen, laten ze hoe dan ook een optie toe. Maar ze hebben geen gesprekken over hoe ze de competitie opnieuw kunnen hervatten, ze hebben financiële gesprekken over wat zou er gebeuren als het seizoen stilvalt en ik denk dat er momenteel veel pessimisme is. “

Tot de problemen die momenteel een vernieuwd seizoen verhinderen, behoren de beperkte testmogelijkheden, de problemen die spelers in quarantaine plaatsen op één locatie en de integriteit van volgend seizoen.

“Een grote factor is inderdaad testen. We hebben de tests gewoon niet. Op een gegeven moment moet er niet alleen een test zijn die snel is en kan evalueren of een speler al dan niet gezond genoeg is om aan het spel deel te nemen, maar je moet weten of je de tests beschikbaar hebt, zodat je ze niet weghaalt bij mensen die ze nodig hebben, en dus op dit moment is dat er niet. Het is veel te vroeg om op dit moment iets definitiefs te zeggen. Voorlopig proberen de NBA en de vakbond te onderhandelen over een loonsverlaging die de last van verloren inkomsten eerlijk verdeelt tussen de competitie en haar spelers. Voor de rest van dit seizoen en volgend seizoen om levensvatbaar te zijn,zullen de twee partijen moeten instemmen met een gewijzigde financiële structuur waarin de ernst van deze situatie wordt erkend. Logistiek gezien zou het vasthouden van het naseizoen tot eind augustus of september het volgende seizoen dwingen om later aan te vatten. Kerstmis wordt in verschillende rapporten genoemd als een potentiële startdatum voor het seizoen 2020-21. Als dit het geval is, zou de NBA gedwongen worden het schema te comprimeren om genoeg games in een campagne in te passen met het oog op het verplaatsen van het schema naar zijn oorspronkelijke staat tegen 2021-22, of het schema permanent terugschuiven, zodat het altijd in december begint en eindigt in de nazomer, zoals de Liga al vóór deze crisis heeft besproken. De competitie zet miljarden dollars op het spel. Als het enigszins mogelijk is, zal het proberen dat geld te besparen door een soort van post-season op de “court” te brengen. Maar nu dat met de dag steeds minder waarschijnlijk wordt, is het logisch dat de NBA op zijn minst begint na te denken over hoe een wereld zonder een 2020-kampioen eruit zou kunnen zien.”