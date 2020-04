Burgemeester van Sint-Truiden maakt dagboek voor man die in coma ligt door corona

Veerle Heeren (CD&V) is burgemeester in Sint-Truiden, waar al tientallen inwoners stierven aan corona. Terwijl ze de crisis probeert te temmen, ligt haar partner al twee weken in coma.

De 55-jarige burgemeester blijft energiek en blijft lachen, ook tijdens deze gezondheidscrisis. Alleen als ze over haar man spreekt, heeft ze het af en toe moeilijk. Haar echtgenoot ligt al twee weken met ­covid-19 op de intensive care van het Sint-Trudo-ziekenhuis. Dimitri Flossy (45) is de jongste patiënt die er in kunstmatige coma wordt gehouden.

‘Elke avond schrijf ik een dagboek voor hem’, vertelt ze. ‘Mensen die in coma hebben gelegen, hebben daar veel aan als ze wakker worden. Ik schrijf zelfs wat Marc Van Ranst allemaal zegt. Pas als mijn zoon me komt vermanen dat ik moet gaan slapen, houd ik op.’

‘We komen hier uit’, zegt de burgemeester. ‘Maar ik denk dezer dagen vaak aan onze bloesems. Het is de eerste keer in onze geschiedenis dat we niemand mogen ontvangen om mee van het uitzicht te genieten.’

Limburg hard getroffen

In de provincie Limburg lopen de ziekenhuizen vol en nemen de overlijdensberichten twee keer zoveel krantenpagina's in. Meer dan honderd mensen zijn gestorven. Hoe komt het dat de dunbevolkte provincie zo hard getroffen is?

