Queen Elisabeth in uitzonderlijke toespraak: 'Als we verenigd blijven, zullen we erdoor geraken'

Voor de zesde keer in haar carrière hield Queen Elisabeth zondagavond een tv-toespraak. 'Samen tackelen we deze ziekte.'

'Dit is een erg uitdagende periode', begon Queen Elisabeth, die zelf in afzondering leeft, net als haar zoon prins Charles die positief testte op sars-Cov-2. 'Dit is een periode van ontwrichting van ons leven, een ontwrichting die sommigen verdriet heeft gebracht, financiële moeilijkheden, en onze dagelijkse levens heeft veranderd. Ik wil iedereen bedanken van de NHS (de Britse gezondheidsdienst, red.) en al wie verder werkt voor de natie. Wat jullie doen, wordt geapprecieerd en elk uur van jullie harde werk brengt ons opnieuw dichter bij een normale situatie. Ik wil ook iedereen die thuis blijft en zo de zwakkeren beschermt, bedanken. Samen tackelen we deze ziekte. Als we verenigd blijven, zullen we erdoor geraken.'

'Ik hoop dat in de komende jaren iedereen met trots zal terugkijken op de reacties op deze uitdaging. Dat zij die na ons komen zeggen dat deze generatie Britten net zo sterk is als alle andere generaties. De trots op wie we zijn, definieert ook onze toekomst', zei de Queen, verwijzend naar de Britse humor, discipline en vastberadenheid.

'Dit doet met denken aan mijn eerste videoboodschap in 1940', zei de Queen, terugblikkend naar de Tweede Wereldoorlog. 'Vandaag voelen velen opnieuw een pijnlijke afstand met geliefden. We moeten in deze moeilijke tijden volhouden. We weten dat dit het juiste is om te doen. We zullen slagen in ons opzet. We zullen opnieuw bij ons vrienden en familie zijn. We zullen elkaar opnieuw zien. Ik zend nu alvast mijn dankbaarheid, en warme groeten naar jullie allemaal.'