Solden wellicht uitgesteld naar augustus

De traditionele koopjesperiode begin juli dreigt in het water te vallen. Uitstel van de zomersolden moet de mode- en retailsector wat meer ademruimte geven, nu ze hun omzet bijna volledig zien wegvallen door de coronamaatregelen.

Het wordt wellicht wachten tot augustus op de blauwe, gele en rode bolletjes die 30, 50 of 70 procent korting geven op de originele prijskaartjes. Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) wil de zomersolden uitstellen naar 1 augustus. ‘De komende weken zal de regering daarvoor de nodige schikkingen treffen’, zei minister Muylle in De Zevende Dag. Minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis Ducarme (MR) moet nog zijn fiat geven, maar hij liet eerder al verstaan voorstander te zijn van uitstel.

Meer dan 90 merken en retailers hebben zich achter de open brief van Mimi Lamote van modemerk Mayerline geschaard. Door de coronamaatregelen blijven hun winkels gesloten en raken ze hun stock niet kwijt. Ze vragen een maand extra tijd om de kleding alsnog aan ‘volwaardige winstmarges’ te kunnen verkopen, en zo de schulden die ze nu oplopen alsnog te compenseren.

Minister Muylle zei eenmalig op die vraag in te willen gaan, en de zomersolden dit jaar te verschuiven. De kans bestaat wel dat ook de wintersolden zullen worden uitgesteld, zodat de twee kortingsperiodes niet te dicht op elkaar volgen.

Grote professionele fout

Luc Van Mol van kledingketen ZEB noemt een mogelijk uitstel ‘een grote professionele fout’. Kledij beschimmelt dan wel niet zoals een voedselvoorraad, toch hebben kledingcollecties een korte levensduur. ‘Truien met lange mouwen worden waardeloos als het buiten 30 graden is. Zelfs al geven we in augustus 90 procent korting, dan nog zullen we ze niet kwijtraken.’ Hij wil snel aan de koopjesperiode beginnen om de huidige stock van de wintercollectie 2019 - ‘dood kapitaal’ - om te zetten in cash. Met dat verse geld zouden winkels het zich kunnen permitteren om de nieuwe collectie aan te kopen, liet hij in De Zevende Dag verstaan.

Van Mol is ook sceptisch over wat de Belgische federale regering kan doen. ‘Er zijn geen grenzen meer. Als Belgische winkels de solden uitstellen, zullen mensen online bij de grote buitenlandse spelers, de Amazons en Zalando’s van deze wereld, kopen die wel al korting geven.’ Hij vermoedt ook dat kleine winkels het wettelijke uitstel zullen proberen te omzeilen met fluistersolden en koppelverkoop.

Over één ding waren Lamote en Van Mol het wel eens: het water komt hen niet tot aan de lippen, het water staat al veel hoger dan dat. ‘Wij zijn zo goed als alle omzet kwijt.’