Overdosis tijdens lockdownfeestje in appartement van voetbalclub Zulte Waregem

Door een overdosis tijdens een lockdownfeestje in Waregem zijn vrijdag twee mensen overgebracht naar het ziekenhuis. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Het bewuste pand wordt gehuurd door voetbalclub Zulte Waregem.

De feiten speelden zich vrijdagnamiddag af op een appartement in de Stormestraat in Waregem. Op het appartement bevonden zich een vijftiger uit Waregem, een twintiger uit Gent en een man wiens identiteit nog niet gekend is.

Twee van de drie aanwezigen moesten met een overdosis overgebracht worden naar het ziekenhuis. Ze hadden verschillende drugs ingenomen, maar het is nog niet duidelijk wat precies de boosdoener was. Het voorlopig niet-geïdentificeerde slachtoffer verkeerde een tijdje in levensgevaar, maar is ondertussen aan de beterhand. Het andere slachtoffer mocht het ziekenhuis zaterdag al verlaten.

De politie maakte processen-verbaal op voor de drugsfeiten en voor de inbreuken op de coronamaatregelen. De exacte omstandigheden worden echter nog onderzocht.

Het appartement waar het drietal samenkwamen om uit de bol te gaan, wordt gehuurd door voetbalclub SV Zulte Waregem. De voetbalclub stelt het appartement ter beschikking van spelers. Op het moment van de feiten zouden er zich geen spelers hebben bevonden in het pand.

‘Het appartement stond sinds nieuwjaar leeg en het is voor de club dan ook onduidelijk wat er is gebeurd en wie erbij betrokken was’, klinkt het in een perscommuniqué van de club, die verder geen commentaar kwijt wil. Het is niet duidelijk of de drie aanwezigen hebben ingebroken of er tijdelijk woonden.