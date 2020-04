Kustburgemeesters kibbelen over waardebonnen voor tweedeverblijvers

Leopold Lippens, burgemeester van Knokke-Heist (Gemeentebelangen), kondigt aan dat de tweedeverblijvers in zijn gemeente een waardebon zullen krijgen van 250 euro, eenmaal de grootste gezondheidscrisis door het nieuwe coronavirus is gaan liggen. In De zevende dag spreekt hij over een ‘Marshallplan op onze schaal’.

De waardebonnen waarover Lippens spreekt, moeten financiële steun bieden aan de lokale economie. Daarmee volgt de burgemeester van Knokke-Heist de oproep van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA), die met de waardebon een compensatie wil bieden aan tweedeverblijvers die door de coronamaatregelen niet naar hun weekendverblijf kunnen.

Maar niet alle kustburgemeesters zitten op dezelfde lijn. Burgemeester van Blankenberge, Daphné Dumery, nochtans een partijgenote van Demir, toonde zich in De zevende dag niet onverdeeld positief. ‘De waardebonnen zouden de lokale economie een boost kunnen geven. Maar het zijn niet enkel de tweedeverblijvers die getroffen worden.’ Ze wees erop dat onder meer de horeca-uitbaters en de mensen die technisch werkloos zijn het moeilijker hebben. ‘We moeten het ruimer zien dan enkel bonnen uitdelen.’

Steve Vandenberghe (SP.A), burgemeester van Bredene, zei eerder al bijzonder boos te zijn op Demir. ‘Wij worden overrompeld met vragen van tweedeverblijvers, maar we hielden één lijn aan met alle kustburgemeesters. Ook de samenwerking met de gouverneur is uitstekend. Met die ene domme quote zet de minister al ons werk op de helling. Het is gewoon van de pot gerukt.’ Oostendse collega Bart Tommelein (Open VLD) noemde het ‘niet wijs om nu al individuele compensaties te suggereren’.

Dumery benadrukte ook dat het niet de bedoeling mag zijn kustburgemeesters tegen elkaar uit te spelen. Zo blijkt de politiecontrole op het naleven van de coronamaatregelen in de ene kustgemeente veel strenger dan in de andere.

Domicilie

Zowel Lippens als Dumery zagen de voorbije dagen het aantal mensen die hun domicilie in een tweede verblijf aan de kust kiezen, sterk stijgen. Ook andere kustgemeenten werden overspoeld door bezitters van een appartement aan zee die hun domicilie in allerijl willen veranderen.

Omdat ­alleen nog noodzakelijke verplaatsingen geoorloofd zijn, kunnen zij nu het zonnige strand en de dijk niet bereiken. Er deden al verhalen de ronde over drones met warmtecamera’s en kliklijnen die dit soort van omzeilingen van de coronamaatregelen moeten controleren. Maar Dumery zei dat dit geen prioritaire taak is van de politie. ‘Zij hebben nu andere dingen te doen, zoals het samenscholingsverbod en de social distancing controleren.’

Lippens raadde de tweedeverblijvers af om hun domicilie nog snel te veranderen. ‘Het is omslachtig. Je moet je uitschrijven uit je eigen gemeente. Inschrijven in een andere gemeente. En dan volgt een controle door de politie. Wij gaan dat zeker niet stimuleren.’