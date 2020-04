Eva Daeleman verwacht eerste kindje

Goed nieuws vanuit hun kot: Eva Daeleman en haar echtgenoot Stijn verwachten een kindje. Dat heeft de 30-jarige presentatrice bekendgemaakt via Instagram.

'Vrolijk nieuws vanuit ons kot: babygirl is growing!', post Daeleman enthousiast op Instagram. 'Deze herfst breidt ons gezin uit. En uit puur enthousiasme hou ik de echo ondersteboven.'

Daeleman en haar echtgenoot vormen sinds 2017 een koppel en stapten vorig jaar in het huwelijksbootje. Dit najaar komt er in hun gezin dus een meisje bij. De voormalige omroepster van Eén en presentatrice bij MNM onthulde begin dit jaar nog dat ze een miskraam had gehad. 'We waren net geen twaalf weken zwanger, dit laat littekens na', zei ze daar toen over.