164 nieuwe overlijdens, uitstroom ziekenhuis voor het eerst groter dan aantal opnames

Er zijn de afgelopen 24 uur opnieuw 164 mensen overleden door covid-19. Met de ziekenhuisopnames gaat het wel de goede kant uit: voor het eerst lag het aantal patiënten dat werd ontslagen hoger dan het aantal patiënten dat werd opgenomen.

In de laatste 24 uur werden 499 patiënten met covid-19 in het ziekenhuis opgenomen en 504 patiënten verlieten het ziekenhuis. Het is de eerste keer sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus in ons land dat de uitstroom groter is dan de instroom.

Momenteel worden 5.735 ziekenhuisbedden ingenomen door covid-19-patiënten (een stijging van 57 tegenover gisteren), waarvan 1.261 bedden op de afdeling intensieve zorg (een stijging van 16). 995 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 31 ECMO, waarbij de functie van hart en longen wordt overgenomen.

De cijfers werden bekendgemaakt door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken, dat op zondag evenwel geen persconferentie houdt. De stabilisering van de voorbije dagen lijkt zich duidelijk verder te zetten.

Met 164 gerapporteerde overlijdens ligt dat cijfer wel opnieuw hoger dan de twee voorbije dagen. Het dodental klimt daardoor tot 1.447. Bovendien verloopt de rapportering van het aantal slachtoffers moeizamer in het weekend, zeker vanuit de rusthuizen, waardoor het cijfer vermoedelijk maandag nog zal worden bijgesteld.

Er werden ook opnieuw 1.260 besmettingen vastgesteld in de afgelopen 24 uur: 776 in Vlaanderen, 301 in Wallonië en 169 in Brussel. Voor veertien gevallen was de woonplaats niet bekend.