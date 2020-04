De pinguïns in het Shedd aquarium in Chicago hebben de tijd van hun leven. Door het coronavirus is de dierentuin gesloten voor het publiek. Daarom mogen de pinguïns af en toe rondlopen in de zoo. Onlangs had één van hen, de 32-jarige Wellington, een opvallende ontmoeting met enkele beloega's.

Het is niet de eerste keer dat de pinguïns vrij mgoen rondlopen in hun zoo. Enkele weken terug verspreidde de dierentuin al onderstaande hartverwarmende beelden.