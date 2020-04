Egbert Lachaert wil dat solden pas op 15 augustus starten

Open VLD-fractieleider Egbert Lachaert heeft een wetsvoorstel ingediend om de zomersolden met anderhalve maand uit stellen. Hij beantwoordt zo aan de vraag van de modesector, die anders vreest voor zware financiële gevolgen.

Ook kledingwinkels zijn door de coronamaatregelen al ruim drie weken gesloten, waardoor de nieuwe voorjaarscollecties in de winkelrekken blijven hangen. Veel ondernemers vrezen bovendien dat eens de maatregelen worden opgeheven, veel ketens zullen uitpakken met grote kortingen, omdat ze anders met veel stock zullen blijven zitten. Als dan ook de solden nog eens starten op 1 juli vrezen kleinere spelers dat ze hun stock met verlies zullen moeten verkopen, met alle financiële gevolgen van dien.

Bijna tachtig Belgische modespelers - van JBC, Bellerose en Rue Blanche tot Ann Demeulemeester, Christian Wijnants en Natan - hebben zich vrijdag in een open brief tot de overheid gericht met de uitdrukkelijk vraag om de solden uit te stellen en hun sector te behoeden van ‘honderden faillissementen en duizenden ontslagen’.

Open VLD-fractieleider en kandidaat-voorzitter Egbert Lachaert geeft gehoor aan die oproep en heeft een wetsvoorstel ingediend om de soldenperiode pas op 15 augustus te laten starten, zo kondigt hij aan in een persberzicht. 'Zo krijgen de winkeliers iets meer zuurstof en perspectief.'

‘Als we de solden laten starten op 1 juli wil dat zeggen dat veel kleine kledingwinkels met verlies hun stock zullen verkopen. Dat kan de druppel zijn die de emmer doet overlopen en zorgen voor faillissementen, aangezien ze nu geen enkele financiële buffer opbouwen. Als we de solden niet laten starten op 1 juli, maar op 15 augustus tot en met 14 september kan dat zorgen voor extra financiële buffer en kan dat voor vele kleine zelfstandigen het verschil maken tussen overleven of overkop gaan’, klinkt het.

Eerder had minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) al laten verstaan voorstander te zijn van uitstel van de zomersolden. Het kabinet van minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) liet enkele dagen geleden weten dat een beslissing zal worden genomen samen met de sector.