De lente is nu echt in het land: temperatuur kan oplopen tot 22 graden

Het KMI verwacht een zeer zonnige en zachte zondag, met maxima tot lokaal 22 graden. Ook volgende week wordt nog zalig lenteweer verwacht.

Zondag verloopt zeer zonnig en zeer zacht, met maxima tussen 16 graden op de Ardense hoogten en 20 tot lokaal 22 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit zuid tot zuidoost.

De nacht wordt helder tot licht bewolkt met minima tussen 6 en 8 graden in de Ardennen, en tussen 9 en 11 graden in de andere streken. De wind waait meestal matig uit zuidzuidoost.

Maandag begint droog en zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf de kust. Over het westen is er later kans op wat regen of enkele buitjes. In het centrum kan er maandagnacht een bui vallen. In het oosten blijft het zelfs zonnig. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden bij een matige zuiden- tot zuidwestenwind.

De rest van de week verwacht het KMI nog zonnig en erg zacht weer.