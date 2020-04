Minister Demir bepleit waardebon voor tweedeverblijvers

Minister Zuhal Demir (N-VA) wil dat de andere kustburgemeesters het voorbeeld volgen van hun Knokse ambtsgenoot. ‘Geef de tweedeverblijvers een waardebon voor de lokale economie. Dat kan de toeristische relance vooruit helpen.’

Omdat we door de coronamaatregelen tijdelijk niet meer naar de kust mogen komen, heeft graaf burgemeester Leopold Lippens zijn tweedeverblijvers een waardebon van 200 euro beloofd, om te spenderen in lokale zaken en horeca. Hij wil zo tegemoetkomen aan de hoge verblijfsbelasting die wel blijft doorlopen.

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) vindt dat een goed idee en lanceert in De Zondag een oproep aan alle kustburgemeesters om hetzelfde te doen.

Demir zegt bezorgd te zijn om de toeristische sector. Ze vreest dat de sector de laatste zal zijn die kan heropstarten. Volgens een inschatting van Toerisme Vlaanderen zou de coronacrisis zorgen voor een omzetverlies van anderhalf miljard euro per maand.

‘De tweedeverblijvers zullen de eerste toeristen zijn na de crisis. We gaan hen nodig hebben. Geef hen daarom een waardebon voor de lokale economie. Dat kan de toeristische relance vooruit helpen’, klinkt het.

Knokke-Heist maakt voor de waardebon ruim vier miljoen euro vrij, zei Lippens. Concreet wordt per tweedeverblijfsadres een waardebon gegeven van 200 euro aan de eigenaars die belasting moesten betalen op 1 januari 2020.

Kustburgemeesters die dat voorbeeld zouden volgen, kijken beter eerst de meest recente bevolkingscijfers na voor ze gaan berekenen wat de maatregelen zal kosten. Het aantal mensen die hun domicilie in een tweede verblijf aan de kust kiezen, is de laatste tijd sterk gestegen. In Knokke-Heist is de trend al een aantal weken bezig, maar de voorbije dagen is er sprake van een stormloop.