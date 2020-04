‘België is klaar om 10.000 testen per dag te doen’

De testcapaciteit in ons land kan opgedreven worden tot 10.000 tests per dag. Dat meldt minister Philippe De Backer (Open VLD), die de taskforce testing leidt. Ook de regionale spreiding van 20.000 testkits voor woonzorgcentra is afgesproken.

De afgelopen week werden gemiddeld tussen de 3.500 en 4.000 testen per dag uitgevoerd. Volgens viroloog Emmanuel André ging het om 26.235 tests de afgelopen week, tegenover 17.957 tests de week voordien. Nu kan dat aantal opgedreven worden omdat de stock van het staalafnamemateriaal is opgevoerd.

Woonzorgcentra

Ook de verdeling van 20.000 testen over de woonzorgcentra is afgeklopt met de Risk Management Group. Vlaanderen krijgt 11.243 testkits, Wallonië 6.597, Brussel 2.054 en de Duitstalige Gemeenschap 106.

Dit weekend stellen de regio’s de lijsten met te testen woonzorgcentra op. Vanaf dinsdag wordt het staalnamemateriaal geleverd. De daaropvolgende dagen zullen de stalen worden afgenomen en de resultaten worden geanalyseerd.

Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) liet eerder al verstaan dat hij met die tests in woonzorgcentra een dubbel spoor wil bewandelen: niet alleen meer tests toe­laten in woonzorgcentra waar een uitbraak heeft plaatsgevonden, maar ook gaan testen in woonzorgcentra waar niemand besmet lijkt. Dit om te zien of de epidemie zich ook niet ongezien aan het verspreiden is.

Verder opschalen

De Backer zegt dat de capaciteit ook nog verder zal worden opgeschaald. ‘We doen door en werken nu verder om onze teststrategie volledig op punt te stellen en het coronavirus te overwinnen.’

Volgens de minister is dat te danken aan heel wat partners. Maar opvallend is de lof voor de Universiteit van Luik ‘voor het ontwikkelen van de testmethode die door de andere laboratoria zal gebruikt worden en die België de mogelijkheid geeft om over een autonome productie van reagentia te beschikken.’

De geautomatiseerde test van de Luikse universiteit is gebaseerd op drie stappen en levert al binnen een halve dag een betrouwbare resultaat op. In een eerste stap wordt het virus gedeactiveerd, daarna wordt het virale RNA (waarin de genetische informatie van het virus is opgeslagen, red.) geëxtraheerd of afgescheiden en in een derde stap wordt het RNA omgezet naar DNA en geamplificeerd, om uiteindelijk te weten te komen of het monster positief of negatief is.