Vrijdagavond kregen de coronamaatregelen een update. In het Staatsblad verscheen het ministerieel besluit dat de aangescherpte maatregelen over de verspreiding van het coronavirus bevat. Opvallend: op een begrafenis mogen 15 mensen aanwezig zijn, op een huwelijk maar vijf.

