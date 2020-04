John Degenkolb (Lotto-Soudal) hoopt absoluut dat Tour doorgaat: “Ik zou zelfs vijf weken Tour willen”

John Degenkolb (Lotto Soudal) heeft enorm veel zin in de Ronde van Frankrijk. Dat benadrukte de Duitser zaterdag in een interview met diverse Duitse media. De Tour van dit jaar wordt ook door de coronacrisis bedreigd, maar staat momenteel nog op de kalender. “Ik zou zelfs een Tour van vijf weken willen rijden indien nodig”, liet de 31-jarige Degenkolb met lichte zin voor overdrijving noteren.

De Tour de France, die van start moet gaan op 27 juni, is het enige grote sportevenement komende zomer dat vanwege de coronacrisis nog niet is geannuleerd. Degenkolb hoopt dat dat ook absoluut niet zal gebeuren.

“Want de Tour is een evenement waardoor sommige ploegen alsnog kunnen overleven”, legde hij uit. “Zeventig tot tachtig procent van alle sponsorinkomsten zijn in de Tour te verdienen. Ik hoop dan ook van harte dat de Tour kan plaatsvinden.”

De wielerploegen hebben nu geen inkomsten, omdat alle wedstrijden geannuleerd zijn. Daardoor kwam onder meer het CCC van Greg Van Avermaet in financiële problemen. Ook Degenkolb, oud-winnaar van Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix, moest inleveren.

“Als de sponsors het lastig hebben, dan kan het licht snel uitgaan in de wielersport”, waarschuwde hij. “Ik rij de Tour liever met supporters, maar als het zonder supporters is, ben ik er ook klaar voor. We zijn bereid dat offer te brengen. Het is belangrijk dat er een oplossing gevonden wordt. Misschien moeten de politici nu even, tot een bepaald moment, heel strenge maatregelen nemen. Dan komt nadien alles weer in orde.”