Grote politiecontrole, weinig inbreuken tegen coronamaatregelen

De politie hield op weg naar de kust een grote actie om tweedeverblijvers weg te houden. Maar de grote meerderheid hield zich aan de coronamaatregelen. Ook in de Vlaamse Ardennen bleef de gevreesde toestroom van wielertoeristen uit.

Politiemotards haalden sinds zaterdagochtend 9 uur op de E40 richting kust wagens uit het verkeer in Jabbeke en leidden hen af naar de snelwegparking in de buurt. Op die manier werden in totaal 225 voertuigen aan een grondige controle onderworpen.

De politie probeerde na te gaan of de betrokkenen een geldige reden hadden om een verplaatsing te maken. Bij de meeste mensen was dat inderdaad het geval. Veel bestuurders waren voorbereid op een eventuele controle, waardoor ze de reden voor hun verplaatsing zonder problemen konden staven. Ze legden bijvoorbeeld een attest van hun werkgever voor.

21 processen-verbaal

‘We hebben de indruk dat de maatregelen over het algemeen goed nageleefd worden. Er is ook weinig verkeer richting kust’, aldus Didier Vandecasteele, directeur operaties bij de West-Vlaamse federale politie. Het aantal inbreuken bleef dan ook vrij beperkt. In totaal ging het uiteindelijk om 21 processen-verbaal. Daar zitten ook pv’s bij voor mensen die met te veel niet-gezinsleden in dezelfde wagen zaten.

En wie dacht de politie te slim af te zijn door met de trein naar de kust te gaan, was eraan voor de moeite: de politie controleerde onder meer in het station van Oostende.

Wielertoeristen

In Oost-Vlaanderen stonden ook verschillende politiezones klaar om te controleren. Niet de kustgangers werden verwacht, maar de wielertoeristen. Vandaag was het mooi weer en normaal zou de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen doorgegaan zijn, tot de coronacrisis er kwam dus.

‘We hadden ons voorbereid’, zegt Joost Duhamel van de politiezone Vlaamse Ardennen, ‘want we vreesden dat er misschien wat meer groepen toch op pad zouden zijn of dat door een teveel aan wielertoeristen misschien wel opstroppingen zouden ontstaan op de hellingen. Maar we hebben geen enkele helling (Oude Kwaremont, Paterberg, Wolvenberg, Koppenberg) moeten afsluiten. Eigenlijk zagen we de voorbije dagen al een enorme discipline bij de wielertoeristen en dat werd vandaag nog eens bevestigd. Niemand fietst met meer dan twee, iedereen houdt zich aan de regels.’

Ook op de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg geen problemen: ‘Er zijn eigenlijk weinig wielertoeristen op pad’, klinkt het ook bij Jurgen De Landsheer van de politiezone Geraardsbergen/Lierde..

‘En in Brakel, Zwalm, Horebeke en Maarkedal is alles ook rustig gebleven’, stelt Freddy Cruypeninck van de politie. ‘We hadden eigenlijk vier extra ploegen ingezet om controles te doen en de nadars en signalisatieborden stonden klaar, maar we hebben die niet moeten plaatsen.’