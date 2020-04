Nico Rosberg denkt dat de titelkansen van Max Verstappen groter worden indien er beslist wordt om een ingekort seizoen af te werken.

Het coronavirus heeft er al voor gezorgd dat minstens de eerste acht races ofwel uitgesteld of geannuleerd zijn. De vraag die momenteel op ieders lippen brandt is dan ook: “Wat met het wereldkampioenschap 2020?”

Kiest de Formule 1 ervoor om een verkorte editie te houden met tussen de vijftien en achttien races op de kalender, zoals CEO Chase Carey al liet vallen, of wordt 2020 afgesloten zonder wereldkampioen?

Dat zijn vragen waar niet meteen een antwoord op te formuleren valt maar Nico Rosberg denkt alvast dat indien er een verkorte editie komt, dat in het voordeel zal spelen van Max Verstappen.

"Het verhoogt de kans dat er een onverwachte kampioen is als er minder wedstrijden zijn omdat dan natuurlijk het geluk een grotere rol speelt," vertelde de wereldkampioen van 2016 aan 'Sky Sports.'

"Ik heb altijd gedacht dat Red Bull en Max Verstappen dit jaar de echte uitdagers zouden zijn, dat ze Mercedes echt op grote schaal het leven zuur zouden maken en hen het vuur aan de schenen zouden leggen."

"Als er een korter seizoen zou zijn, zouden hun kansen misschien nog groter zijn."

Een andere piste die momenteel bewandeld wordt is om het seizoen 2020 te laten doorlopen tot januari en ook het idee om dubbele races te houden is al naar boven gekomen. Het circuit van Silverstone heeft al laten weten daarvoor open te staan. Rosberg denkt dat de druk op de teams heel groot wordt.

“Je hebt plannen gemaakt voor het seizoen en plotseling moet je twee races afwerken per weekend. Dat zou alles veranderen, de manier waarop je de motoren moet gebruiken, alles is anders.”

"Het is heel ingewikkeld en je zou zeker ook een unaniem akkoord nodig hebben tussen alle teams om zo'n grote verandering te maken."

"Maar ik denk dat dat zeker mogelijk is, want iedereen is open-minded en iedereen wil de fans een geweldig seizoen laten zien."

"Ik denk dat we nu een paar hele leuke dingen kunnen zien komen, en dat ze het eens zijn over een ongewoon idee om er toch een geweldige show van te maken."

