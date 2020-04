Spanje verlengt noodtoestand met twee weken

De Spaanse premier Sanchez gaat het parlement vragen om de noodtoestand in het land met twee weken te verlengen, tot 26 april. Dat melden Spaanse media.

Het Zuid-Europese land riep op 14 maart de noodtoestand uit en is al sinds maandag 30 maart in volledige lockdown. Alleen mensen die essentiële functies ­uitoefenen, mogen nog de baan op. Dat zou nu nog zo voortgaan tot 26 april.

Spanje is na Italië het zwaarst getroffen land van Europa. De snelheid waarmee het virus om zich heen grijpt in het land, was op een bepaald moment hoger dan in Italië of China. In tegenstelling tot Italië, waar vooral enkele regio’s zwaar getroffen zijn, lijkt in Spanje het volledige land onder het virus te lijden.

Noodtoestand te laat uitgeroepen?

In een eerder interview met De Standaard gaf professor economie Sergi Jiménez-Martín (Universitat Pompeu Fabra) aan dat de overheid de noodtoestand te laat heeft uitgeroepen. ‘De eerste twee weken van de uitbraak bleven de Spanjaarden rondreizen’, zegt Jiménez-Martín, die zich heeft gespecialiseerd in de gezondheidszorg. ‘De ­ouderen trokken met de hogesnelheidstrein naar Málaga of naar Murcia, om daar hun weekeinde door te brengen. Het woon-werkverkeer per trein tussen Barcelona en Madrid is ook niet onmiddellijk gestopt. Bijna alle vervoerslijnen, zowel per trein als per auto, lopen via ­Madrid. Dat is de reden waarom het virus nu op zoveel plekken opduikt.

Het totale aantal doden en besmettingen stijgt nog steeds, maar niet meer zo snel als in de eerste weken na de uitbraak. In 24 uur tijd werden 809 overlijdens geregistreerd die te wijten zijn aan de epidemie, een daling voor de tweede dag op rij na het record van 950 van donderdag. Het totale aantal doden komt op 11.744 in Spanje. Er zijn ook 7.026 nieuwe besmettingen geregistreerd, wat het totaal op 124.736 brengt.