Kicker: “Bundesliga-clubs willen begin mei weer beginnen spelen zonder publiek”

De 36 clubs uit de eerste en tweede Bundesliga hopen de wedstrijden begin mei te kunnen hervatten. Dat schrijft het Duitse magazine Kicker zaterdag. Het is de bedoeling dat de competities eind juni afgelopen zijn, zonder een te groot aantal midweekwedstrijden te moeten organiseren.

De wedstrijden zouden achter gesloten deuren plaatsvinden. De clubs hopen om zo veel mogelijk competitiepartijen tijdens de weekends af te werken. Midweekdagen zouden dan voorbehouden zijn voor de duels in de Duitse beker, waar de halve finales op de planning staan, en Europese matchen, als de Champions League en Europa League hernemen. De bevoegde autoriteiten en gezondheidsinstanties moeten natuurlijk nog het licht op groen zetten voor het plan.

De wedstrijden in de Bundesliga liggen wegens de coronacrisis al zeker tot 30 april stil. Er staan in de Duitse hoogste klasse nog negen volledige speeldagen op het programma, en de inhaalpartij tussen Werder Bremen en Eintracht Frankfurt.

De DFL liet nadien weten dat er van zulke plannen nog geen sprake is. “Bij de ledenmeeting van afgelopen dinsdag kwamen twee scenario’s op tafel, die onvermijdelijk aan onvoorspelbaarheid onderhevig zijn”, klonk het. “De DFL dicht de eerste en tweede Bundesliga in geen geval een bijzondere rol toe, in tijden dat het indammen van het coronavirus voor de hele maatschappij de hoogste prioriteit heeft.”