‘NBA 2K’ Players Tournament prijzengeld: hoeveel verdient de winnaar voor het goede doel?

Wanhopig op zoek naar een manier om fans te bereiken tijdens de pandemie van het coronavirus (COVID-19), probeert de NBA iets nieuws. Een videogame-toernooi tussen sterspelers uitgezonden op ESPN. De competitie, die gisteren (vrijdag) is begonnen, is een leuk tijdverdrijf nu de NBA-competitie door het corona-virus “on hold” is gezet.