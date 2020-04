Belgische voetbalbond: ‘Constructieve oplossing in de maak met UEFA over stopzetting voetbalseizoen’

Er komt een constructieve oplossing voor het getouwtrek tussen de Belgische en de Europese voetbalbond of de competitie nu stopgezet moet worden of niet. Dat heeft de Belgische voetbalbond zaterdagmiddag bekendgemaakt na een gesprek tussen bondsvoorzitter Mehdi Bayat en UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

‘De plooien werden gladgestreken en de intentie werd uitgesproken om samen tot een oplossing te komen’, aldus de KBVB. Het voorstel van afhandeling van de competitie van de Raad van Bestuur van de Pro League zal worden toegelicht aan het Executive Committee van UEFA.

Vrijdag had Ceferin er nog mee gedreigd de Belgische clubs uit Europa te weren omdat de nationale competitie vroegtijdig zal worden beëindigd vanwege de coronacrisis. Dat dreigement kwam er nadat de Raad van Bestuur van de Pro League donderdag unaniem beslist had het voetbalseizoen niet uit te spelen. Die beslissing moet wel nog bekrachtigd worden door de 24 profclubs in de Algemene Vergadering van de Pro League.