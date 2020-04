Jason Hargrove, een vijftigjarige buschauffeur uit Detroit, is overleden aan de gevolgen van covid-19. Enkele weken terug ging een video van Hargrove nog het internet rond. In die video maakte hij zich kwaad over een vrouw die op zijn bus herhaaldelijk hoestte zonder enige moeite te doen om haar mond te bedekken. Vier dagen na het opnemen van de video werd Hargrove ziek. Het is onduidelijk waar en wanneer hij besmet raakte met covid-19.

Ook in de VS slaat het coronavirus hard toe. Momenteel zijn er al zeker 7.403 mensen door het virus om het leven gekomen, meer dan 277.000 Amerikanen zijn besmet.