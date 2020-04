Het Nationaal Crisiscentrum gaf om 11 uur een update over het coronavirus. Er zijn 140 nieuwe overlijdens gemeld. 503 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen. 56 procent van de bedden op intensieve zorg is bezet.

De cijfers van de nieuwe hospitalisaties geven aan dat de stabilisatie zich doorzet. Het aantal opnames blijft hoog natuurlijk, maar het verhoogt niet fors. Dat is goed nieuws, volgens Steven Van Gucht.

Van de 140 nieuwe overlijdens vielen er 47 in Vlaanderen te betreuren, 56 in Wallonië en 37 in Brussel. Dat die cijfers hoog blijven is omdat het vaak gaat om mensen die enige tijd geleden besmet werden. Het betekent dus niet dat de situatie nu verergert.

Tot nu toe werden in totaal 18 431 bevestigde gevallen gemeld; 10 827 gevallen (59%) in Vlaanderen, 5 246 (28%) gevallen in Wallonië en 2 046 (11%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 312 gevallen (2%).

Ter vergelijking: gisteren werden 578 personen opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal doden lag de voorbije dagen op 123 (rapportering woensdag), 183 (donderdag) en 132 (vrijdag).

Bij de rapportering vrijdag lagen er 5.552 mensen in het ziekenhuis met het sars-CoV-2-virus, dat was een stijging van 176 (nieuwe patiënten min de patiënten die het ziekenhuis hadden mogen verlaten). 1.205 covid-19-patiënten lagen toen op intensieve zorg. 916 patiënten hadden beademing nodig. De cijfers werden bekendgemaakt op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum.