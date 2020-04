Twee leden Kennedy-familie vermist na kanotochtje

In de VS zijn twee leden van de Kennedy-familie vermist na een tochtje met een kano. Het gaat om de zoveelste tragedie voor het roemrijke politieke Kennedy-geslacht.

Maeve Kennedy McKean (40) en haar 8-jarige zoon Gideon kwamen donderdag niet terug van een uitstap met de kano in Chesapeake Bay, aldus de gouverneur van Maryland. Er werd intensief naar hen gezocht door politie, kustwacht en brandweer, maar de zoekoperaties werden opgeschort zonder dat de twee werden teruggevonden.

De kustwacht vernam van een getuige dat twee mensen in een kano moeite hadden om de oever van de baai te bereiken, en denkt dat de moeder en haar zoon in het water vielen toen hun kano omkantelde. ‘Ze zijn sindsdien niet meer gezien’, zeggen de autoriteiten.

Volgens de eerste elementen van het onderzoek probeerden de kanovaarders een bal te recupereren die in het water was gevallen, en konden ze daarna de oever niet meer bereiken, meldde de Amerikaanse zender NBC news op gezag van de politie van Maryland.

Maeve is de kleindochter van voormalig Amerikaans justitieminister en senator Robert F. Kennedy, die in 1968 werd vermoord.

De Kennedy-clan kende al heel wat tragedies. Grootvader Robert Kennedy werd tijdens de voorverkiezingen van 1968 in Los Angeles doodgeschoten. Vijf jaar eerder was zijn oudste broer John, toenmalig president, in Dallas het slachtoffer van een dodelijke aanslag. In juli 1999 kwamen zijn zoon John F. Kennedy Junior, diens echtgenote Carolyn Bessette-Kennedy en haar zus Lauren Bessette om bij een ongeluk met een vliegtuigje voor de Amerikaanse oostkust. Vorig jaar overleed een 22-jarige kleindochter van Robert Kennedy aan een overdosis.