21 nieuwe trajectcontroles op gewestwegen dit jaar

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) kondigt 21 nieuwe trajectcontroles aan langs gewestwegen in Vlaanderen.

Vlaanderen investeert 3 miljoen euro in deze 21 nieuwe tracés, samen goed voor ongeveer 55 km gewestweg. De trajectcontroles zullen geïnstalleerd zijn tegen het najaar van 2020.

De controles komen in Limburg op de Sint-Truidersteenweg in Herk-De-Stad, de Venlosesteenweg in Maaseik, de Romeinse Kassei in Tongeren, de Stokrooieweg in Hasselt, de Maaseikerbaan in Bree-Maaseik, en aan de Neeroeterse- en Kinrooiersteenweg in Kinrooi.

In West-Vlaanderen gaat het om de Torhoutsesteenweg in Zedelgem, de Provinciebaan in Staden, de Provenseweg in Poperinge, de Oostendse Steenweg in De Haan en de Brugse Steenweg in Zuienkerke.

In Oost-Vlaanderen staan deze op de lijst: de Grote Baan in Lievegem, de Aalstersesteenweg in Ninove, de Gentsebaan in Nazareth, de Weldenstraat in Oudenaarde, de Gentse Steenweg in Lierde, de Grotesteenweg in Lede/Wetteren.

In Antwerpen krijgt de Antwerpsesteenweg in Essen en de Grote Steenweg in Westerloo trajectcontrole.

Minister Peeters beklemtoont dat de trajecten zijn uitgekozen in overleg met de lokale besturen. ‘Het heeft geen zin om een trajectcontrole uit te rollen in een welbepaalde gemeente als het lokale bestuur er een andere mening op nahoudt. Uiteraard moeten hun opmerkingen en suggesties over de trajectcontrole gemotiveerd worden. Hun input is waardevolle informatie die kan bijdragen tot een verhoging van de verkeersveiligheid op onze Vlaamse wegen.’

Volgens haar worden nog steeds meer dan 3 miljoen verkeersinbreuken per jaar vastgesteld als het om snelheid gaat. ‘Communicatie en sensibilisering blijven cruciaal maar zijn niet altijd overtuigend genoeg voor hardleerse snelheidsovertreders. Trajectcontroles moeten deze snelheidsovertreders op het juiste pad krijgen’, weet de minister.