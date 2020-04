Trump zet topman inlichtingendiensten Atkinson aan de deur

De Amerikaanse president Donald Trump ontslaat de inspecteur-generaal van de inlichtingendiensten, Michael Atkinson. Atkinson speelde een belangrijke rol in de Oekraïne-affaire.

Volgens tv-zender CNN heeft Trump het Congres per brief van zijn beslissing op de hoogte gebracht. Trump zegt dat het van vitaal belang is dat de inspecteur-generaal, die als waakhond binnen de inlichtingengemeenschap fungeert, het volste vertrouwen van de president geniet, en dat is voor Atkinson niet meer het geval.

Atkinson lichtte in oktober vorig jaar het Congres in over klachten van een klokkenluider die mee aan de basis lagen van de impeachmentprocedure tegen Trump. Hij was de man die het dossier van de anonieme klokkenluider serieus nam en het zelfs gewicht gaf door het ‘dringend’ en ‘betrouwbaar’ te noemen.

Volgens die klachten vroeg Trump de Oekraïense president Volodimir Zelenski een onderzoek in te stellen naar zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter. Pas dan zouden de VS financiële hulp aan Oekraïne (zowat 220 miljoen euro) vrijmaken.