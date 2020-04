Stormloop op domicilie aan de kust

Het aantal mensen die hun domicilie in een tweede verblijf aan de kust kiezen, is de laatste tijd sterk gestegen.

In Knokke-Heist is de trend al een aantal weken bezig, maar de voorbije dagen is er sprake van een stormloop. ‘Onze diensten kunnen de stroom aanvragen niet meer goed volgen’, zegt de woordvoerder van de gemeente.

Knokke-Heist heeft de voorbije drie weken een honderdtal registraties van nieuwe ­inwoners ­verwerkt, die op een handvol na allemaal al een tweede woning in de ­badplaats bezitten.

De sterke stijging heeft allicht te maken met de lockdown als gevolg van de coronacrisis. Omdat ­alleen nog noodzakelijke verplaatsingen geoorloofd zijn, kunnen bezitters van een appartement aan de kust hun tweede verblijf nu niet bereiken. Politie­diensten zien daar streng op toe, en sporen in sommige kustgemeenten overtreders actief op. Dat veroorzaakt veel ongenoegen bij mensen die dit als een inbreuk op het eigendomsrecht ervaren.

Niet voor dit weekend

Ook vinden velen het ­onrechtvaardig dat ze wel tweede­verblijfsbelasting moeten betalen, terwijl ze niet naar hun appartement kunnen afreizen. De taksen variëren van 550 euro in De Haan tot 1.000 euro in Oostende. Door het domicilie te verschuiven van de woonplaats in het binnenland naar het appartement aan de kust, wordt die belasting vermeden. ­Bovendien ­heffen sommige kustgemeenten, zoals Knokke-Heist, geen aanvullende personen­belasting.

Een recente aanvraag voor een verschuiving van het domicilie biedt voor dit weekend geen soelaas. De administratieve verwerking duurt enige tijd.